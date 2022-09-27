Траньков: я не воспринимаю Терюшкова за адекватного человека
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«Я не воспринимаю Терюшкова за адекватного человека. Не собираюсь комментировать или как-то реагировать на его высказывание о том, что ледовые шоу надо закрыть», — цитирует Транькова Metaratings.
Ранее Терюшков предложил приостановить различные ледовые шоу, например «Танцы на льду», вместо Российской премьер-лиги (РПЛ). Он также назвал некоторых участников этих мероприятий людьми непонятной ориентации, которые «корёжат из себя неизвестно что».
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о заявлении Терюшкова, который предложил остановить ледовые шоу.