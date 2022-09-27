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Тарасова — о предложении Терюшкова приостановить ледовые шоу: не нравится, пусть не смотрит

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на заявление депутата Госдумы РФ Романа Терюшкова, который предложил остановить ледовые шоу.
Тарасова — о предложении Терюшкова приостановить ледовые шоу: не нравится, пусть не смотрит
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Ещё бы мне думать о словах Терюшкова. Негатив на шоу «Танцы на льду» идёт только от него. Не знаю никаких неизвестных людей с непонятной ориентацией в этом шоу. Если ему не нравится, то пусть не смотрит. Есть множество других программ. Пусть сидит и отдыхает», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Терюшков предложил приостановить различные ледовые шоу, например «Танцы на льду», вместо Российской премьер-лиги (РПЛ). Он также назвал некоторых участников этих мероприятий людьми непонятной ориентации, которые «корёжат из себя неизвестно что».

Ранее Терюшков высказался по поводу возможной приостановки чемпионата России по футболу.

 

 

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