Тарасова — о предложении Терюшкова приостановить ледовые шоу: не нравится, пусть не смотрит

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на заявление депутата Госдумы РФ Романа Терюшкова, который предложил остановить ледовые шоу.

«Ещё бы мне думать о словах Терюшкова. Негатив на шоу «Танцы на льду» идёт только от него. Не знаю никаких неизвестных людей с непонятной ориентацией в этом шоу. Если ему не нравится, то пусть не смотрит. Есть множество других программ. Пусть сидит и отдыхает», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Терюшков предложил приостановить различные ледовые шоу, например «Танцы на льду», вместо Российской премьер-лиги (РПЛ). Он также назвал некоторых участников этих мероприятий людьми непонятной ориентации, которые «корёжат из себя неизвестно что».

Ранее Терюшков высказался по поводу возможной приостановки чемпионата России по футболу.