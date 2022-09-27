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Червиченко заявил, что Россия не сыграет с Боснией и Герцеговиной из-за давления «европейских истеричек»

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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о шансах сборной России по футболу провести товарищеский матч с национальной командой Боснии и Герцеговины.
Червиченко заявил, что Россия не сыграет с Боснией и Герцеговиной из-за давления «европейских истеричек»
  • Gettyimages.ru
  • © Dmytro Aksonov

«Матч между Россией и Боснией и Герцеговиной не состоится. Босния — маленькая страна, поэтому на неё давят европейские истерички. Шансы на проведение матча абсолютно никакие. Все эти товарищеские игры — танцы с бубнами», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

По его словам, сборная России может сыграть с кем-то, только если соперник сам изъявит желание провести встречу. При этом Червиченко отметил, что не нужно упрашивать национальные команды играть со сборной России.

Россия должна сыграть в ноябре товарищеские матчи с командами Боснии и Герцеговины и Ирана. Проведение игры с балканской сборной пока под вопросом.

Ранее член президиума Боснии и Герцеговины и лидер боснийских сербов Милорад Додик прокомментировал возможное проведение товарищеского матча со сборной России.

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