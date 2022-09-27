Давидс назначен помощником главного тренера «Локомотива»
«Для меня огромная честь стать частью большого клуба, такого серьёзного представителя российского футбола. Московский «Локомотив» хорошо известен среди болельщиков в ЮАР, потому что здесь раньше выступал Джейкоб Лекхето», — цитирует Давидса пресс-служба «Локомотива».
По его словам, он пришёл в московский клуб, чтобы помочь команде добиться успехов в ближайшем будущем.
41-летний Давидс ранее работал в южноафриканском «Марицбург Юнайтед», а также являлся помощником Йозефа Циннбауэра в «Орландо Пайретс».
«Локомотив» после десяти туров с девятью очками занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, готов ли он снова возглавить столичный клуб.