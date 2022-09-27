Давидс назначен помощником главного тренера «Локомотива»

Южноафриканский специалист Фадлу Давидс стал ассистентом главного тренера московского «Локомотива».

«Для меня огромная честь стать частью большого клуба, такого серьёзного представителя российского футбола. Московский «Локомотив» хорошо известен среди болельщиков в ЮАР, потому что здесь раньше выступал Джейкоб Лекхето», — цитирует Давидса пресс-служба «Локомотива».

По его словам, он пришёл в московский клуб, чтобы помочь команде добиться успехов в ближайшем будущем.

41-летний Давидс ранее работал в южноафриканском «Марицбург Юнайтед», а также являлся помощником Йозефа Циннбауэра в «Орландо Пайретс».

«Локомотив» после десяти туров с девятью очками занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, готов ли он снова возглавить столичный клуб.