Радионова — о контрольных прокатах: меня приятно удивила форма наших фигуристок
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«Меня приятно удивила форма наших фигуристок. Думала, что этот сезон будет немножко ленивым. А сегодня пробуют тройной аксель, четверные. Как будто не начало сезона, а самый разгар. Все настолько разные, настолько шикарные, платья красивые. Как будто бы я пришла на шоу», — цитирует Радионову Sport24.
Она также отметила уровень организации и проморолики, которые показывали перед выступлением фигуристок.
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