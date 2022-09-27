Радионова — о контрольных прокатах: меня приятно удивила форма наших фигуристок

Двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы Елена Радионова поделилась впечатлениями от контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию.

«Меня приятно удивила форма наших фигуристок. Думала, что этот сезон будет немножко ленивым. А сегодня пробуют тройной аксель, четверные. Как будто не начало сезона, а самый разгар. Все настолько разные, настолько шикарные, платья красивые. Как будто бы я пришла на шоу», — цитирует Радионову Sport24.

Она также отметила уровень организации и проморолики, которые показывали перед выступлением фигуристок.

Международный союз конькобежцев продлил отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах.

На чемпионате России победители получат по 2,5 млн рублей. Общий призовой фонд командного турнира на Кубке Первого канала составит 20 млн рублей.

Ранее президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил уровень сборной России по фигурному катанию.