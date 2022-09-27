военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Радионова — о контрольных прокатах: меня приятно удивила форма наших фигуристок

Короткая ссылка
Двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы Елена Радионова поделилась впечатлениями от контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию.
Радионова — о контрольных прокатах: меня приятно удивила форма наших фигуристок
  • Gettyimages.ru
  • © Lucas Ross / EyeEm

«Меня приятно удивила форма наших фигуристок. Думала, что этот сезон будет немножко ленивым. А сегодня пробуют тройной аксель, четверные. Как будто не начало сезона, а самый разгар. Все настолько разные, настолько шикарные, платья красивые. Как будто бы я пришла на шоу», — цитирует Радионову Sport24.

Она также отметила уровень организации и проморолики, которые показывали перед выступлением фигуристок.

Международный союз конькобежцев продлил отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах.

На чемпионате России победители получат по 2,5 млн рублей. Общий призовой фонд командного турнира на Кубке Первого канала составит 20 млн рублей.

Ранее президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил уровень сборной России по фигурному катанию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить