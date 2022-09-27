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Лайшев: сборная России по фигурному катанию остаётся лучшей в мире, несмотря на отстранение

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Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил уровень сборной России по фигурному катанию.
Лайшев: сборная России по фигурному катанию остаётся лучшей в мире, несмотря на отстранение
  • Gettyimages.ru
  • © Marco Marengo

«Контрольные прокаты сборной России доказали, что наша школа фигурного катания была и остаётся лучшей в мире. И будет такой ещё очень долгое время, потому что на подходе не менее талантливая молодёжь. Нужно продолжать работать с учётом накопленного опыта, правильно выстроить тренировочный и соревновательный процесс и внедрять новые элементы в программы», — приводит слова Лайшева «РБ Спорт».

Он также заявил, что отстранение тяжело даётся спортсменам с моральной точки зрения. По его словам, пока с учётом интереса зрителей и опытного тренерского штаба российское фигурное катание будет только развиваться и становиться сильнее.

«На данный момент сборная России по фигурному катанию остаётся лучшей в мире, несмотря на отстранение», — добавил Лайшев.

Чемпионы 2023 года получат по 2,5 млн рублей. Общий призовой фонд командного турнира на Кубке Первого канала составит 20 млн рублей.

Международный союз конькобежцев продлил отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах.

Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган заявил об интересе иностранной аудитории к российским соревнованиям.

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