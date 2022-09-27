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Барбоза заявил, что Карпин известен в Европе и без проблем может там работать

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Агент Паулу Барбоза поделился мнением, что главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин может возглавить европейский клуб.
Барбоза заявил, что Карпин известен в Европе и без проблем может там работать
  • РИА Новости

«Важным критерием является результат, которого он достиг за последний год, работая в сборной России. Карпин известен в Европе, может без проблем там работать. Вопрос в другом, хочет ли Карпин. Он тренер сборной. Это большой плюс», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

Он также заявил, что видит Карпина в Испании, где его хорошо знают. По словам агента, если рассмотреть абстрактную ситуацию, то при наличии желания у российского специалиста есть шанс.

Напомним, что контракт тренера с Российским футбольным союзом истекает в конце 2022 года. Под его руководством сборная России в восьми матчах одержала шесть побед, потерпела одно поражение, одна игра закончилась вничью. Карпин совмещает должности в национальной команде и в «Ростове».

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о будущем Карпина.

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