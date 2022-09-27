Барбоза заявил, что Карпин известен в Европе и без проблем может там работать

Агент Паулу Барбоза поделился мнением, что главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин может возглавить европейский клуб.

«Важным критерием является результат, которого он достиг за последний год, работая в сборной России. Карпин известен в Европе, может без проблем там работать. Вопрос в другом, хочет ли Карпин. Он тренер сборной. Это большой плюс», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

Он также заявил, что видит Карпина в Испании, где его хорошо знают. По словам агента, если рассмотреть абстрактную ситуацию, то при наличии желания у российского специалиста есть шанс.

Напомним, что контракт тренера с Российским футбольным союзом истекает в конце 2022 года. Под его руководством сборная России в восьми матчах одержала шесть побед, потерпела одно поражение, одна игра закончилась вничью. Карпин совмещает должности в национальной команде и в «Ростове».

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о будущем Карпина.