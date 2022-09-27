Петржела: Карпин будет востребован в европейских клубах

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о будущем наставника сборной России и «Ростова» Валерия Карпина.

«Он никак не комментирует свое будущее в сборной, потому что понимает, что в этом нет смысла. Допускаю, что Карпин может уехать из России. Он будет востребован в некоторых европейских клубах», — цитирует Петржелу Sport24.

Напомним, что контракт тренера с Российским футбольным союзом истекает в конце 2022 года. Под его руководством сборная России в восьми матчах одержала шесть побед, потерпела одно поражение, одна игра закончилась вничью. Карпин совмещает должности в национальной команде и «Ростове».

Ранее Валерий Карпин прокомментировал слухи о возможном уходе из сборной России.