Агент рассказал, что Ваноли не получал предложений по работе после ухода из «Спартака»
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«Ваноли отлично отработал в качестве тренера в «Спартаке». Сейчас у него всё хорошо. Пока у него нет предложений от новых клубов. Посмотрим, как всё сложится», — цитирует Д'Амико «Спорт-Экспресс».
Итальянский тренер возглавлял красно-белых с декабря 2021 по июнь 2022 года. Под его руководством «Спартак» занял десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и выиграл Кубок России.
Ваноли начал тренерскую карьеру в 2010 году. Он работал ассистентом главного тренера в сборной Италии, миланском «Интере» и лондонском «Челси».
Ранее вратарь санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал частые тренерские перестановки в «Спартаке».