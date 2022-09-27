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Агент рассказал, что Ваноли не получал предложений по работе после ухода из «Спартака»

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Андреа Д'Амико, агент бывшего тренера московского «Спартака» Паоло Ваноли, сообщил, что специалист не получал предложений от других клубов возглавить команду.
Агент рассказал, что Ваноли не получал предложений по работе после ухода из «Спартака»
  • Gettyimages.ru
  • © Claudio Villa - Inter

«Ваноли отлично отработал в качестве тренера в «Спартаке». Сейчас у него всё хорошо. Пока у него нет предложений от новых клубов. Посмотрим, как всё сложится», — цитирует Д'Амико «Спорт-Экспресс».

Итальянский тренер возглавлял красно-белых с декабря 2021 по июнь 2022 года. Под его руководством «Спартак» занял десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и выиграл Кубок России.

Ваноли начал тренерскую карьеру в 2010 году. Он работал ассистентом главного тренера в сборной Италии, миланском «Интере» и лондонском «Челси».

Ранее вратарь санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал частые тренерские перестановки в «Спартаке».

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