Михаил Кержаков прокомментировал частые тренерские перестановки в «Спартаке»

«Там такая тренерская чехарда была, сколько они поменяли за последние пять лет? У нас в этом плане всё стабильно. Это огромный фактор. Да, может уйти пара игроков, но это глобально не влияет. А если менять по несколько тренеров за сезон, ничего хорошего из этого не выйдет. Мне нравится Абаскаль. Не знаю, почему на него набросились», — цитирует Кержакова «Чемпионат».

По его словам, после приглашения специалиста на тренерский пост в команде трудно построить из неё чемпиона. Кержаков также подчеркнул, что, если Абаскалю дадут поработать в «Спартаке» год или два, это случится.

33-летний Абаскаль летом был назначен на пост главного тренера «Спартака» после отставки Паоло Ваноли. Красно-белые (19 очков) по итогам десяти туров занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее вратарь «Зенита» Кержаков рассказал, почему хотел закончить карьеру летом.