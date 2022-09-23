военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Михаил Кержаков прокомментировал частые тренерские перестановки в «Спартаке»

Короткая ссылка
Михаил Кержаков прокомментировал частые тренерские перестановки в «Спартаке»
Михаил Кержаков прокомментировал частые тренерские перестановки в «Спартаке»
  • РИА Новости

«Там такая тренерская чехарда была, сколько они поменяли за последние пять лет? У нас в этом плане всё стабильно. Это огромный фактор. Да, может уйти пара игроков, но это глобально не влияет. А если менять по несколько тренеров за сезон, ничего хорошего из этого не выйдет. Мне нравится Абаскаль. Не знаю, почему на него набросились», — цитирует Кержакова «Чемпионат».

По его словам, после приглашения специалиста на тренерский пост в команде трудно построить из неё чемпиона. Кержаков также подчеркнул, что, если Абаскалю дадут поработать в «Спартаке» год или два, это случится.

33-летний Абаскаль летом был назначен на пост главного тренера «Спартака» после отставки Паоло Ваноли. Красно-белые (19 очков) по итогам десяти туров занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее вратарь «Зенита» Кержаков рассказал, почему хотел закончить карьеру летом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить