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Гвоздик считает Уайлдера более опасным соперником для Усика, чем Джошуа

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Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Александр Гвоздик выразил мнение, что американец Деонтей Уайлдер является более сильным соперником для украинца Александра Усика, чем британец Энтони Джошуа.
Гвоздик считает Уайлдера более опасным соперником для Усика, чем Джошуа
  • Gettyimages.ru
  • © Steve Marcus

«Если мы говорим о стиле, мне кажется, что Уайлдер, что Фьюри — это будет более трудное испытание для Александра. Мы видели, что Уайлдер делал в третьем бою с Фьюри. Он пытался идти вперёд, выбрасывать те безумные удары, которые могут быть очень опасны. Потому что Уайлдер бьёт, мне кажется, гораздо мощнее Джошуа», — цитирует Гвоздика «24 канал».

Напомним, что Усик 21 августа в Джидде отстоял в поединке с Энтони Джошуа свои пояса в тяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, попутно завоевав звание The Ring. Украинец не знает поражений на профессиональном ринге — 20 побед (13 — нокаутом). У Уайлдера 41 победа, одна ничья и два поражения в 45 боях.

Ранее чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри объявил о срыве поединка с Джошуа, который, согласно его недавнему заявлению, должен был подписать контракт к 26 сентября.

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