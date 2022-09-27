Гвоздик считает Уайлдера более опасным соперником для Усика, чем Джошуа
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«Если мы говорим о стиле, мне кажется, что Уайлдер, что Фьюри — это будет более трудное испытание для Александра. Мы видели, что Уайлдер делал в третьем бою с Фьюри. Он пытался идти вперёд, выбрасывать те безумные удары, которые могут быть очень опасны. Потому что Уайлдер бьёт, мне кажется, гораздо мощнее Джошуа», — цитирует Гвоздика «24 канал».
Напомним, что Усик 21 августа в Джидде отстоял в поединке с Энтони Джошуа свои пояса в тяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, попутно завоевав звание The Ring. Украинец не знает поражений на профессиональном ринге — 20 побед (13 — нокаутом). У Уайлдера 41 победа, одна ничья и два поражения в 45 боях.
Ранее чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри объявил о срыве поединка с Джошуа, который, согласно его недавнему заявлению, должен был подписать контракт к 26 сентября.