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Фьюри объявил о срыве боя с Джошуа

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Чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри объявил о срыве поединка с соотечественником Энтони Джошуа, который, согласно его недавнему заявлению, должен был подписать контракт к 26 сентября.
Фьюри объявил о срыве боя с Джошуа
  • Gettyimages.ru

«Что ж, ребята, это официально, судный день наступил и закончился. Уже пять часов вечера, а контракт не подписан. Для Джошуа всё официально закончено. Забудь о бое, трус. Я всегда знал, что у него нет мужества, чтобы сразиться с Цыганским Королём. Удачи тебе в карьере и жизни. Мир», — написал Фьюри в социальных сетях.

Фьюри провёл 33 боя, в которых 32 раза одержал победу, один поединок закончился ничьей. Последний бой с участием великобританца состоялся 23 апреля. Его противником стал соотечественник Диллиан Уайт. Фьюри выиграл бой техническим нокаутом.

Джошуа за свою профессиональную карьеру провёл 24 поединка, в которых одержал 21 победу и трижды уступил оппонентам. В последнем бою он проиграл раздельным решением судей украинцу Александру Усику.

Ранее сообщалось, что Джошуа согласился на бой с Фьюри.

 

 

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