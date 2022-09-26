Джошуа согласился на бой с Фьюри

Британский боксёр Энтони Джошуа ответил на слова соотечественника Тайсона Фьюри, который призвал его подписать контракт на бой до 26 сентября.

«Если ты изучал историю бокса, то должен знать, что с юридической стороны всё должно быть идеально. Конечно, я подпишу контракт. Сейчас он в работе у юристов», — рассказал Джошуа YouTube-каналу Boxing Social.

Фьюри провёл 33 боя, в которых 32 раза одержал победу, один поединок закончился ничьёй. Последний бой с участием великобританца состоялся 23 апреля. Его противником стал соотечественник Диллиан Уайт. Фьюри выиграл бой техническим нокаутом.

Джошуа за свою профессиональную карьеру провёл 24 поединка, в которых одержал 21 победу и трижды уступил оппонентам. В последнем бою великобританец проиграл раздельным решением судей украинцу Александру Усику.

Ранее Фьюри объяснил, почему установил Джошуа крайний срок для подписания контракта на бой.