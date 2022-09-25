Фьюри объяснил, почему установил Джошуа крайний срок для подписания контракта на бой
- AP
«Так или иначе, мы всё узнаем в понедельник. Потому что, если этого не случится в понедельник, я пойду дальше. Я был оптимистичен три недели назад, но подписание контракта не должно занимать столько времени. Я не буду дожидаться парня, проигравшего три из последних пяти боёв», — сказал Фьюри на YouTube-канале Frank Warren's Queensberry Promotions.
Фьюри провёл 33 боя, в которых 32 раза одержал победу, один поединок закончился ничьёй. Последний бой с участием великобританца состоялся 23 апреля. Его противником стал соотечественник Диллиан Уайт. Фьюри выиграл бой техническим нокаутом.
Джошуа за свою профессиональную карьеру провёл 24 поединка, в которых одержал 21 победу и трижды уступил оппонентам. В последнем бою великобританец проиграл раздельным решением судей украинцу Александру Усику.
Ранее Фьюри заявил, что Усик отказался от боя с ним.