Фьюри заявил, что Усик отказался от боя с ним

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри ответил на слова менеджера Александра Усика о том, что он боится украинского бойца.

«Мы предложили им провести бой 17 декабря в Саудовской Аравии за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Все хотели увидеть этот бой в это время. Усик ответил, что он травмирован и не готов драться до следующего года. Теперь он говорит, что я боюсь. Ты средневес! Я врежу кулаком прямо по твоему лицу», — приводит слова Джошуа Boxing Scene.

Напомним, что Усик 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия) отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. Украинец не знает поражений на профессиональном ринге — 20 побед (13 — нокаутом). Усик вызвал Фьюри на бой сразу после поединка с Джошуа.

34-летний Фьюри — чемпион мира по версии WBC. На счету британца 32 победы (23 — нокаутом) и одна ничья.

Ранее сообщалось, что Усик может завершить карьеру после трёх поединков.