Пять сотрудников сборной России не вернулись в страну после матча с Киргизией

Пять сотрудников сборной России по футболу не вернулись на родину из Бишкека после товарищеского матча с национальной командой Киргизии.

«Речь идёт об административном штабе команды — все игроки и тренеры прилетели обратно. Правда, сами ребята говорят, что просто улетели в отпуск. После матчей сборных многие и раньше не сразу возвращались домой, а улетали отдыхать дальше, чтобы не терять времени на дорогу. По их словам, в ближайшие недели все планируют вернуться к работе», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Мутко против».

Товарищеская игра сборных прошла в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе сборной России отличились Александр Соболев (30-я минута, пенальти) и Даниил Уткин (89-я). У хозяев мяч забил Алимардон Шукуров (24-я).

Ранее в пресс-службе Киргизского футбольного союза рассказали, что достигли устной договорённости о проведении повторного товарищеского матча со сборной России в 2023 году.