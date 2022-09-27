В Киргизии сообщили об устной договорённости о реванше со сборной России

В пресс-службе Киргизского футбольного союза рассказали, что достигли устной договорённости о проведении повторного товарищеского матча со сборной России в 2023 году.

«Достигнута только устная и предварительная договорённость. И также основываясь на решении тренера команды», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Товарищеская игра сборных прошла в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе сборной России отличились Александр Соболев (30-я минута, пенальти) и Даниил Уткин (89-я). У хозяев мяч забил Алимардон Шукуров (24-я).

Ранее бывший футболист сборной России Максим Деменко отреагировал на победу национальной команды над командой Киргизии в товарищеском матче.