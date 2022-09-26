Деменко: Глушенков вёл себя как мастер в матче с Киргизией

Бывший футболист сборной России Максим Деменко отреагировал на победу национальной команды над Киргизией в товарищеском матче.

«Не думал, что наша команда будет выглядеть так слабо. Некоторые ребята, которые первый раз играли за сборную, не проявили желания. Мы видели, что Уткин бился, старался, Комличенко работал. А вот Глушенков, который первый раз вызвался, вёл себя как мастер», — цитирует Деменко Euro-Football.

Товарищеская игра сборных прошла в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе сборной России отличились Александр Соболев (30-я минута, пенальти) и Даниил Уткин (89-я). У хозяев мяч забил Алимардон Шукуров (24-я).

Ранее полузащитник сборной России Даниил Уткин прокомментировал победу национальной команды над Киргизией в товарищеском матче.