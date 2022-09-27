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Фигу попал в Книгу рекордов Гиннесса, сыграв в футбол в невесомости на высоте 6 км

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Бывший футболист миланского «Интера» Луиш Фигу установил новый мировой рекорд, сыграв в футбол на высоте 6 км.
Фигу попал в Книгу рекордов Гиннесса, сыграв в футбол в невесомости на высоте 6 км
  • Gettyimages.ru
  • © Joosep Martinson - UEFA

49-летний футболист вместе с другими спортсменами принял участие в матче в условиях невесомости на высоте 6166 м, сообщает The Guardian. Игра прошла на поле площадью в 75 кв. м, которое было специально установлено внутри самолёта. В Книгу рекордов Гиннесса будет занесено достижение за игру в футбол в условиях невесомости на самой большой высоте.

Отметим, что португалец отметился забитым мячом в этом матче.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Франции Оливье Жиру стал самым возрастным бомбардиром в истории национальной команды.

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