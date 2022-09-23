Жиру стал самым возрастным автором гола в истории сборной Франции

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру стал самым возрастным бомбардиром в истории национальной команды.

Игра между сборными Франции и Австрии проходила на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени и завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Дидье Дешама.

Мячи забили Килиан Мбаппе (56-я минута), Оливье Жиру (65-я).

Жиру забил гол в возрасте 35 лет 357 дней, до этого рекорд принадлежал Роже Маршу (35 лет, 287 дней).

Жиру в составе национальной команды забил 49 мячей. Лучшим бомбардиром в истории сборной Франции является форвард Тьерри Анри (51).

Ранее нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе после победы в матче пятого тура Лиги наций со сборной Австрии высказался о своей игре за национальную команду.