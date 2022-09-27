Косторная оценила новую программу Валиевой, посвящённую допинг-скандалу на ОИ-2022

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная высказалась о новой произвольной программе Камилы Валиевой.

«В плане музыки у неё было интересное начало, это хорошая находка, а также необычная концовка. Камила каталась душевно, тонко, звонко. Но если сравнивать все её программы, начиная с «Девочки на шаре», они в похожем стиле», — цитирует Косторную ТАСС.

Она добавила, что идея программы вызвала у неё противоречивые чувства. Она также отметила, что ей хотелось бы увидеть новую Камилу.

Произвольная программа фигуристки поставлена под несколько композиций: Low Mist Var. 1 от Ludovico Einaudi, Truman Sleeps от Martin Jacoby, Obscura от Power-Haus & Christian Reindl. В прокате Валиева показала свою историю на Олимпийских играх — 2022, когда стало известно о её положительной допинг-пробе.

Ранее Камила Валиева поделилась эмоциями после исполнения произвольной программы на контрольных прокатах.