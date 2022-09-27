военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Тутберидзе: новая короткая программа Тарасовой и Морозова мне нравится больше, чем олимпийская

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о новой короткой программе Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.
Тутберидзе: новая короткая программа Тарасовой и Морозова мне нравится больше, чем олимпийская
  • Gettyimages.ru
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24

«Наша спортивная пара — просто красавцы! Короткая программа удалась даже лучше, чем олимпийская. Она мощнее. Она меня трогает больше», — цитирует Тутберидзе сайт ФФККР.

В короткой программе пара выступает под композицию Ave Maria в исполнении Audiomachine. Тарасова и Морозов сохранили в произвольной программе олимпийский номер.

Ранее Этери Тутберидзе рассказала, почему Александра Трусова снялась с контрольных прокатов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить