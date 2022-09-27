Тутберидзе: новая короткая программа Тарасовой и Морозова мне нравится больше, чем олимпийская

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о новой короткой программе Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.

«Наша спортивная пара — просто красавцы! Короткая программа удалась даже лучше, чем олимпийская. Она мощнее. Она меня трогает больше», — цитирует Тутберидзе сайт ФФККР.

В короткой программе пара выступает под композицию Ave Maria в исполнении Audiomachine. Тарасова и Морозов сохранили в произвольной программе олимпийский номер.

Ранее Этери Тутберидзе рассказала, почему Александра Трусова снялась с контрольных прокатов.