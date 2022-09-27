Тутберидзе: новая короткая программа Тарасовой и Морозова мне нравится больше, чем олимпийская
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«Наша спортивная пара — просто красавцы! Короткая программа удалась даже лучше, чем олимпийская. Она мощнее. Она меня трогает больше», — цитирует Тутберидзе сайт ФФККР.
В короткой программе пара выступает под композицию Ave Maria в исполнении Audiomachine. Тарасова и Морозов сохранили в произвольной программе олимпийский номер.
Ранее Этери Тутберидзе рассказала, почему Александра Трусова снялась с контрольных прокатов.