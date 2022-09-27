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Спортдиректор «Крыльев» высоко оценил перспективы Коваленко

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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о перспективах полузащитника Александра Коваленко.
Спортдиректор «Крыльев» высоко оценил перспективы Коваленко
  • РИА Новости

«Он максимально сконцентрирован на футболе, на тренировочном процессе и подготовке к играм. Я уверен, если Коваленко продолжит выступать так, как сейчас, им заинтересуются и топ-клубы», — цитирует Корниленко «Чемпионат».

Напомним, что игрок дебютировал в сборной России в товарищеском матче с командой Киргизии. Игра прошла в Бишкеке и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Коваленко не отметился результативными действиями.

Ранее Сергей Корниленко высказался о выступлении Антона Зиньковского за «Спартак».

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