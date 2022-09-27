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Спортдиректор «Крыльев»: Зиньковскому тяжело найти место в спартаковском ромбе

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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о выступлении Антона Зиньковского за «Спартак».
Спортдиректор «Крыльев»: Зиньковскому тяжело найти место в спартаковском ромбе
  • РИА Новости

«Что вижу я: команда играет немного по другой схеме, чем мы. В спартаковском ромбе Зиньковскому тяжело было найти место на поле. Но в тех случаях, когда он выходил на замену, Антон выглядел ярко и добавлял агрессии», — цитирует Корниленко «Чемпионат».

Напомним, что Зиньковский в семи матчах за «Спартак» забил один мяч. Хавбек присоединился к столичному клубу в летнее трансферное окно, перейдя из «Крыльев Советов».

Ранее сообщалось, что Квинси Промес сравнялся с Андреем Тихоновым по количеству голов за «Спартак».

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