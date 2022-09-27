Жулин: на контрольных прокатах меня удивил и порадовал Алиев
- РИА Новости
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«Меня удивил и порадовал Алиев, я посмотрел его прокат, очень достойно выглядит, но программу чуть-чуть не дотянул физически. Я поздравляю тренерский штаб, очень сильный номер», — цитирует РБК Спорт.
Фигурист в произвольной программе выступает под композицию What a Wonderful World.
Напомним, что Алиев является чемпионом Европы — 2020.
Ранее Александр Жулин поделился впечатлением от выступлений Камилы Валиевой на контрольных прокатах.