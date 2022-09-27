Жулин: на контрольных прокатах меня удивил и порадовал Алиев

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин высказался о выступлении Дмитрия Алиева на контрольных прокатах.

«Меня удивил и порадовал Алиев, я посмотрел его прокат, очень достойно выглядит, но программу чуть-чуть не дотянул физически. Я поздравляю тренерский штаб, очень сильный номер», — цитирует РБК Спорт.

Фигурист в произвольной программе выступает под композицию What a Wonderful World.

Напомним, что Алиев является чемпионом Европы — 2020.

Ранее Александр Жулин поделился впечатлением от выступлений Камилы Валиевой на контрольных прокатах.