Жулин: Валиева — моя любимая фигуристка, что тут скрывать

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин поделился впечатлением от выступлений Камилы Валиевой на контрольных прокатах национальной сборной.

«Очень хорошая программа от Камилы Валиевой. Видно, что она пока чуть не в форме, потому что она немного набрала. Когда она придёт в своё нормальное состояние, то там будут четверные без проблем, и тройной аксель вернётся. Камила — моя любимая фигуристка, что тут скрывать», — цитирует Жулина «Чемпионат».

Контрольные прокаты сборной России проходят в эти дни во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.

24 сентября фигуристка под музыку из фильма «Интерстеллар» исполнила программу, в которой с помощью азбуки Морзе было зашифровано послание для болельщиков.

Ранее Валиева представила новую произвольную программу на контрольных прокатах сборной России.