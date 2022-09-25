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Жулин: Валиева — моя любимая фигуристка, что тут скрывать

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин поделился впечатлением от выступлений Камилы Валиевой на контрольных прокатах национальной сборной.
Жулин: Валиева — моя любимая фигуристка, что тут скрывать
  • Legion-Media

«Очень хорошая программа от Камилы Валиевой. Видно, что она пока чуть не в форме, потому что она немного набрала. Когда она придёт в своё нормальное состояние, то там будут четверные без проблем, и тройной аксель вернётся. Камила — моя любимая фигуристка, что тут скрывать», — цитирует Жулина «Чемпионат».

Контрольные прокаты сборной России проходят в эти дни во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.

24 сентября фигуристка под музыку из фильма «Интерстеллар» исполнила программу, в которой с помощью азбуки Морзе было зашифровано послание для болельщиков.

Ранее Валиева представила новую произвольную программу на контрольных прокатах сборной России.

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