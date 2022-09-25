Жулин: Валиева — моя любимая фигуристка, что тут скрывать
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«Очень хорошая программа от Камилы Валиевой. Видно, что она пока чуть не в форме, потому что она немного набрала. Когда она придёт в своё нормальное состояние, то там будут четверные без проблем, и тройной аксель вернётся. Камила — моя любимая фигуристка, что тут скрывать», — цитирует Жулина «Чемпионат».
Контрольные прокаты сборной России проходят в эти дни во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.
24 сентября фигуристка под музыку из фильма «Интерстеллар» исполнила программу, в которой с помощью азбуки Морзе было зашифровано послание для болельщиков.
Ранее Валиева представила новую произвольную программу на контрольных прокатах сборной России.