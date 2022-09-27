Главный тренер «Миннесоты» высказался о состоянии Капризова, получившего повреждение

Главный тренер «Миннесота Уайлд» Дин Эвасон рассказал о состоянии российского нападающего Кирилла Капризова.

«Никаких проблем. Сегодня он не будет кататься. Ему не нужно кататься сегодня. Но он в порядке. Просто он получил удар по ноге», — передаёт слова Эвасона сайт НХЛ.

Напомним, что Капризов досрочно завершил встречу с «Колорадо Эвеланш» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги из-за повреждения.

Ранее Бреннан Менелл рассказал, как капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин помог ему получить российскую визу.