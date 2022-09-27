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Рудковская оценила новую программу Валиевой, посвящённую допинг-скандалу на ОИ-2022

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Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, высказалась о новой произвольной программе фигуристки Камилы Валиевой.
Рудковская оценила новую программу Валиевой, посвящённую допинг-скандалу на ОИ-2022
  • РИА Новости

«Тема произвольной программы Камилы — это дискуссионный вопрос. Насколько она готова проходить через всё это заново, насколько ей будет комфортно — вопрос к ней. Раз она согласилась на эту историю, значит, она знает, что ей это по силам», — цитирует Рудковскую Metaratings.

Продюсер предположила, что Валиева через программу хотела донести до людей, что она невиновна в истории с положительной допинг-пробой на Олимпиаде в Пекине.

Произвольная программа фигуристки поставлена под несколько композиций: Low Mist Var. 1 от Ludovico Einaudi, Truman Sleeps от Martin Jacoby, Obscura от Power-Haus & Christian Reindl. В прокате Валиева показала свою историю на Олимпийских играх — 2022, когда стало известно о её положительной допинг-пробе.

Ранее Камила Валиева поделилась эмоциями после исполнения произвольной программы на контрольных прокатах.

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