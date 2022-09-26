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Корниленко: матчи с «Зенитом» и «Ростовом» показали, что «Крылья Советов» на верном пути

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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко объяснил, с чем связаны перепады в результатах самарского клуба.

«Ушли несколько лидеров, состав достаточно сильно изменился. Где-то не хватало стабильности, где-то реализации, а где-то — банальной удачи. Состав ещё до конца не сыгран, но с каждым матчем ребята находят свою игру. Матчи с «Зенитом» в Кубке и с «Ростовом» показали, что мы на верном пути», — цитирует Корниленко «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что в «Крыльях Советов» смотрят на качество игры и развитие, а не на место в турнирной таблице. По его словам, если самарский клуб продолжит играть хорошо, то обязательно доберёт очки.

После десяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» находятся на 11-м месте с десятью очками.

Следующим соперником самарской команды станет «Краснодар». Игра пройдёт 3 октября. Начало — в 19:00 мск.

Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что футболисты «Крыльев Советов» ещё не получали повестки.

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