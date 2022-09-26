Канчельскис: я не президент РФС, но контракт с Карпиным можно продлить

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал возможный уход Валерия Карпина с поста главного тренера национальной команды.

«Стоит ли сборной России продлевать контракт с Карпиным? Не знаю, я не президент РФС. Это они будут решать — стоит или нет. В чём проблема, есть какие-то основания? Думаю, можно продлить контракт с Карпиным. Я бы продлил контракт, пускай работает», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Напомним, что сборная России обыграла национальную команду Киргизии в товарищеском матче. Матч прошёл на стадионе имени Долона Омурзакова, игра завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе сборной России отличились Александр Соболев (30-я минута, пенальти), Даниил Уткин (89-я). У хозяев мяч забил Алимардон Шукуров (24-я).

Россия также должна провести в ноябре товарищеские матчи с командами Боснии и Герцеговины и Ирана. Проведение игры с балканской сборной пока под вопросом.

Ранее Карпин заявил, что у него есть желание дальше работать со сборной России.