Карпин заявил, что у него есть желание дальше работать со сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сообщил, что пока не задумывается о продлении своего контракта с национальной командой.

«Есть ли желание работать в сборной? Если так вопрос стоит, да. Что может помешать? «А вам предложили? Нет». Мне некогда об этом задумываться», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Напомним, что сборная России обыграла национальную команду Киргизии в товарищеском матче. Матч прошёл на стадионе имени Долона Омурзакова, игра завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе сборной России отличились Александр Соболев (30-я минута, пенальти) и Даниил Уткин (89-я). У хозяев мяч забил Алимардон Шукуров (24-я).

Россия также должна провести в ноябре товарищеские матчи с командами Боснии и Герцеговины и Ирана. Игра с балканской сборной пока под вопросом.

Ранее Карпин признался, что у него нет уверенности в проведении товарищеского матча с национальной командой Ирана в ноябре.