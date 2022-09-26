Карпин: не уверен, что сыграем с Ираном

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что у него нет уверенности в проведении товарищеского матча с национальной командой Ирана в ноябре.

«В том-то и дело, что всё ок, готов, вроде бы подписано. Но у вас есть уверенность, что матч состоится? У меня — нет. Не из-за федераций футбола стран, а из-за других факторов. Есть вещи поважнее нашей игры», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сборная России обыграла национальную команду Киргизии в товарищеском матче. Матч прошёл на стадионе имени Долона Омурзакова, игра завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе сборной России отличились Александр Соболев (30-я минута, пенальти), Даниил Уткин (89-я). У хозяев мяч забил Алимардон Шукуров (24-я).

Россия также должна провести в ноябре товарищеские матчи с командами Боснии и Герцеговины и Ирана. Проведение игры с балканской сборной пока под вопросом.

Ранее Карпин отреагировал на информацию о возможности Арсена Захаряна сменить спортивное гражданство.