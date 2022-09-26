Бетина Попова оценила выступление фигуристов Павлюченко и Ходыкина на контрольных прокатах
- РИА Новости
«Ребята не так долго готовились к сезону в связи с обстоятельствами, и то, как они смогли собраться в эти сроки, это хорошо. Получили замечания от специалистов и теперь готовимся к стартам и дорабатываем программы к сезону», — приводит слова Поповой ТАСС.
По её словам, паре предстоит улучшить многое в прокатах. Она также подчеркнула, что замечания связаны с качеством исполнения и с короткой программой.
Контрольные прокаты сборной России проходят в эти дни во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.
Ранее Ходыкин заявил, что специалисты удовлетворены их с Павлюченко короткой программой.