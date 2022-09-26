военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Бетина Попова оценила выступление фигуристов Павлюченко и Ходыкина на контрольных прокатах

Короткая ссылка
Бетина Попова, тренер и хореограф российской пары Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина, сообщила, что выступающие в соревнованиях спортивных пар, получили замечания от специалистов по итогам контрольных прокатов кандидатов в сборную России, теперь фигуристам предстоит многое улучшить в программах к новому сезону.
Бетина Попова оценила выступление фигуристов Павлюченко и Ходыкина на контрольных прокатах
  • РИА Новости

«Ребята не так долго готовились к сезону в связи с обстоятельствами, и то, как они смогли собраться в эти сроки, это хорошо. Получили замечания от специалистов и теперь готовимся к стартам и дорабатываем программы к сезону», — приводит слова Поповой ТАСС.

По её словам, паре предстоит улучшить многое в прокатах. Она также подчеркнула, что замечания связаны с качеством исполнения и с короткой программой.

Контрольные прокаты сборной России проходят в эти дни во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.

Ранее Ходыкин заявил, что специалисты удовлетворены их с Павлюченко короткой программой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить