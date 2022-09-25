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Ходыкин заявил, что специалисты удовлетворены их с Павлюченко короткой программой

Короткая ссылка
Чемпион мира среди юниоров по фигурному катанию Денис Ходыкин, выступающий в паре с Дарьей Павлюченко, высказался о новой короткой программе.
Ходыкин заявил, что специалисты удовлетворены их с Павлюченко короткой программой
  • РИА Новости

«Специалисты дали нам советы по короткой программе, сказали, что виден потенциал. Будет классно. Мы видим, что хотим поменять. Главное, что короткая программа понравилась зрителям, мы делали её именно для них», — цитирует Ходыкина ТАСС.

По его словам, в произвольной программе фигуристы хотели показать хореографию, визуальную и техническую часть.

«Мы поняли, что умеем так эмоционально катать, произвольная программа ещё освежится», — добавил Ходыкин.

Контрольные прокаты сборной России проходят в эти дни во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.

Ранее президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил новую произвольную программу Валиевой.

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