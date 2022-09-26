Радимов о Карпине в сборной России: смысл продлевать контракт есть

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов высказался о возможном уходе Валерия Карпина с поста главного тренера сборной России.

«Каждый справляется со своей работой, сборная играла хорошо. Матч с киргизами не беру, это был просмотровой матч. Совмещение вредит? Встречный вопрос: а сборная будет? Карпин немного задействован сейчас. Думаю, что смысл продлевать контракт есть», — цитирует Радимова «Чемпионат».

Напомним, что сборная России обыграла национальную команду Киргизии в товарищеском матче. Матч прошёл на стадионе имени Долона Омурзакова, игра завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе сборной России отличились Александр Соболев (30-я минута, пенальти) и Даниил Уткин (89-я). У хозяев мяч забил Алимардон Шукуров (24-я).

Россия также должна провести в ноябре товарищеские матчи с командами Боснии и Герцеговины и Ирана. Игра с балканской сборной пока под вопросом.

Ранее Карпин заявил, что у него есть желание дальше работать со сборной России.