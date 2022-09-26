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В ФТР отреагировали на присвоение Касаткиной звания заслуженного мастера спорта

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Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко отреагировал на присвоение Дарье Касаткиной звания заслуженного мастера спорта России.
В ФТР отреагировали на присвоение Касаткиной звания заслуженного мастера спорта
  • AP

«Даша — одна из ведущих теннисисток мира. Думаю, что она более чем заслужила это звание своей игрой и результатами. Она одна из самых интересных теннисисток в туре на сегодняшний момент», — цитирует Селиваненко «Спорт-Экспресс».

25-летняя россиянка занимает 11-строчку в мировом рейтинге WTA и является первой ракеткой России. В активе Касаткиной шесть побед в турнирах WTA. Также звание получила Екатерина Александрова, которая располагается на 24 месте.

Ранее Селиваненко прокомментировал успехи россиянки Людмилы Самсоновой в сезоне-2022.

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