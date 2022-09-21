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Вице-президент ФТР Селиваненко: Самсонова способна обыграть любого соперника

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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал успехи Людмилы Самсоновой в сезоне-2022.
Вице-президент ФТР Селиваненко: Самсонова способна обыграть любого соперника
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Prange

«Людмила показывает хорошие результаты начиная с американской серии. Считаю, что сейчас она может подняться достаточно высоко. У нее агрессивный атакующий стиль. У Люды есть всё, чтобы обыгрывать любых соперников и выигрывать любые турниры. Когда она в хорошей форме, она способна обыграть любого», — цитирует Селиваненко «Спорт-Экспресс».

23-летняя теннисистка пробилась во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио. Самсонова в первом круге переиграла Елену Рыбакину из Казахстана в двух сетах со счётом 6:2, 6:4. Её следующей соперницей станет китаянка Ван Синьюй.

Ранее сообщалось, что Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Сеуле.



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