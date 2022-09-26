Евсеев — о победе над «Рубином»: «Шинник» разобрал эту дрим-тим

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев заявил, что его команда заслуженно одержала победу над «Рубином».

«Мы очень качественно разобрали эту команду. Наверное, её несложно разбирать. Кто бы у них ни вышел, он сильнее нашего или других игроков в остальных командах. Эту дрим-тим мы разобрали», — сказал Евсеев на пресс-конференции.

Он также подчеркнул, что «Шиннику» удалось победить казанский клуб за счёт командных действий.

«Рубин» потерпел поражение в гостях от «Шинника» со счётом 0:1. Победный мяч забил Игорь Соколов (57-я минута). Клуб из Казани (19 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Шинник» (15) располагается на 11-й строчке.

Ранее главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий назвал причины поражения от ярославского «Шинника».