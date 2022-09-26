Самсонова поделилась эмоциями от победы на турнире в Токио

Российская теннисистка Людмила Самсонова рассказала, что ей тяжело далась победа на турнире категории WTA-500 в Токио.

«Это удивительно, у меня сейчас не так много слов. Мне нужно немного времени. Это был действительно тяжёлый матч. Я искренне поздравляю Циньвэнь и её команду, потому что она играет потрясающе. Мы боролись за каждое очко. Это было тяжело», — цитирует Самсонову интернет-портал Tennis World.

25 сентября Самсонова в финальном матче турнира WTA 500 обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 7:5, 7:5. Продолжительность игры составила два часа шесть минут. Российская теннисистка записала на свой счёт четыре эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три из семи брейк-пойнтов.

Ранее Самсонова рассказала о своей работе с тренером Данило Пиццорно.