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Самсонова поделилась эмоциями от победы на турнире в Токио

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Российская теннисистка Людмила Самсонова рассказала, что ей тяжело далась победа на турнире категории WTA-500 в Токио.
Самсонова поделилась эмоциями от победы на турнире в Токио
  • Gettyimages.ru

«Это удивительно, у меня сейчас не так много слов. Мне нужно немного времени. Это был действительно тяжёлый матч. Я искренне поздравляю Циньвэнь и её команду, потому что она играет потрясающе. Мы боролись за каждое очко. Это было тяжело», — цитирует Самсонову интернет-портал Tennis World.

25 сентября Самсонова в финальном матче турнира WTA 500 обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 7:5, 7:5. Продолжительность игры составила два часа шесть минут. Российская теннисистка записала на свой счёт четыре эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три из семи брейк-пойнтов.

Ранее Самсонова рассказала о своей работе с тренером Данило Пиццорно.

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