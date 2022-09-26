Самсонова: мой тренер — тактический гений

Российская теннисистка Людмила Самсонова рассказала о своей работе с тренером Данило Пиццорно.

«Я считаю, что мой тренер — тактический гений. Я думаю, что в WTA нет никого, кто обладал бы таким же опытом. Вся техника, все удары — форхенд, бэкхенд, подача — всё это благодаря ему. Он меня построил», — заявила Самсонова в интервью WTA.

25 сентября Самсонова в финальном матче турнира WTA 500 обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 7:5, 7:5. Продолжительность игры составила 2 часа 6 минут. Российская теннисистка записала на свой счёт четыре эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три из семи брейк-пойнтов.

Ранее Александрова и Самсонова поднялись в рейтинге WTA после титулов в Сеуле и Токио.