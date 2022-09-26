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Александрова и Самсонова поднялись в рейтинге WTA после титулов в Сеуле и Токио

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Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённую версию рейтинга спортсменок в женском одиночном разряде.
Александрова и Самсонова поднялись в рейтинге WTA после титулов в Сеуле и Токио
  • Gettyimages.ru

Полька Ига Свёнтек по-прежнему является первой ракеткой мира. Вторая — туниска Онс Жабер. На третье место поднялась испанка Паула Бадоса, сместив эстонку Анетт Контавейт на четвёртую позицию.

Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина (11-я). Екатерина Александрова и Людмила Самсонова, завоевавшие титулы на турнирах в Сеуле и Токио, поднялись на три и семь мест соответственно. Теперь Александрова находится 21-й строчке, а Самсонова — на 23-й.

Ранее Людмила Самсонова высказалась о своём отстранении от участия в турнире Большого шлема — Уимблдоне.

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