Александрова и Самсонова поднялись в рейтинге WTA после титулов в Сеуле и Токио

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённую версию рейтинга спортсменок в женском одиночном разряде.

Полька Ига Свёнтек по-прежнему является первой ракеткой мира. Вторая — туниска Онс Жабер. На третье место поднялась испанка Паула Бадоса, сместив эстонку Анетт Контавейт на четвёртую позицию.

Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина (11-я). Екатерина Александрова и Людмила Самсонова, завоевавшие титулы на турнирах в Сеуле и Токио, поднялись на три и семь мест соответственно. Теперь Александрова находится 21-й строчке, а Самсонова — на 23-й.

Ранее Людмила Самсонова высказалась о своём отстранении от участия в турнире Большого шлема — Уимблдоне.