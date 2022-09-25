Самсонова ответила, как отреагировала на отстранение от Уимблдона

Российская теннисистка Людмила Самсонова высказалась о своём отстранении от участия в турнире Большого шлема — Уимблдоне.

«Уимблдон для меня — лучший турнир. Я люблю его. Новость об отстранении действительно повлияла на меня. У меня был месяц без соревнований, поэтому подумала: давайте работать. Я не согласна с тем, что политика должна вмешиваться в спорт, потому что это несправедливо», — цитирует Самсонову Associated Press.

25 сентября Самсонова в финальном матче турнира WTA 500 обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 7:5, 7:5. Продолжительность игры составила 2 часа 6 минут. Российская теннисистка записала на свой счёт четыре эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три из семи брейк-пойнтов.

Ранее двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский заявил, что Самсонова способна войти в топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).