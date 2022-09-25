военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Самсонова ответила, как отреагировала на отстранение от Уимблдона

Короткая ссылка
Российская теннисистка Людмила Самсонова высказалась о своём отстранении от участия в турнире Большого шлема — Уимблдоне.
Самсонова ответила, как отреагировала на отстранение от Уимблдона
  • Gettyimages.ru

«Уимблдон для меня — лучший турнир. Я люблю его. Новость об отстранении действительно повлияла на меня. У меня был месяц без соревнований, поэтому подумала: давайте работать. Я не согласна с тем, что политика должна вмешиваться в спорт, потому что это несправедливо», — цитирует Самсонову Associated Press.

25 сентября Самсонова в финальном матче турнира WTA 500 обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 7:5, 7:5. Продолжительность игры составила 2 часа 6 минут. Российская теннисистка записала на свой счёт четыре эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три из семи брейк-пойнтов.

Ранее двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский заявил, что Самсонова способна войти в топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить