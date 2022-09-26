Месси: победить в Лиге чемпионов невероятно сложно
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«Цель, очевидно, всем известна. ПСЖ давно хотел выиграть Лигу чемпионов. Победить в этом соревновании невероятно сложно, потому что лучшая команда не всегда выигрывает и любая мелкая ошибка может лишить вас заслуженной победы», — цитирует Месси Ole.
По его словам, французский клуб подойдёт к Лиге чемпионов очень ответственно.
В текущем сезоне ПСЖ вылетел из Лиги чемпионов в 1/8 финала после встречи с мадридским «Реалом».
ПСЖ (шесть очков) занимает первое место в турнирной таблице Лиги чемпионов-2022/23. На втором месте находится «Бенфика» (шесть очков).
Ранее сообщалось, что «Барселона» поставит Месси условия, если он захочет вернуться в клуб.