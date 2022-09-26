Calciomercato: «Ювентус» начал переговоры с агентом Пулишича
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Пулишич находится в сфере интересов «Ювентуса», сообщает Calciomercato.
Уточняется, что туринский клуб ведёт переговоры с агентом хавбека.
23-летний Пулишич известен по выступлениям за «Боруссию» (Дортмунд). С 2019 года он защищает цвета «Челси», за который провёл 119 матчей во всех турнирах, забил 25 мячей и отдал 19 результативных передач.
Контракт футболиста с английским клубом рассчитан до 2024 года.
Transfermarkt оценивает полузащитника в €42 млн.
Ранее сообщалось, что Пулишич не покинет «Челси» в нынешнее трансферное окно.