Calciomercato: «Ювентус» начал переговоры с агентом Пулишича

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич может продолжить карьеру в «Ювентусе».

Пулишич находится в сфере интересов «Ювентуса», сообщает Calciomercato.

Уточняется, что туринский клуб ведёт переговоры с агентом хавбека.

23-летний Пулишич известен по выступлениям за «Боруссию» (Дортмунд). С 2019 года он защищает цвета «Челси», за который провёл 119 матчей во всех турнирах, забил 25 мячей и отдал 19 результативных передач.

Контракт футболиста с английским клубом рассчитан до 2024 года.

Transfermarkt оценивает полузащитника в €42 млн.

Ранее сообщалось, что Пулишич не покинет «Челси» в нынешнее трансферное окно.