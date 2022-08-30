The Athletic: полузащитник Пулишич не покинет «Челси» в нынешнее трансферное окно

23-летний американский полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич останется в клубе на сезон-2022/23.

Футболист хотел сменить команду из-за отсутствия постоянной игровой практики в преддверии ЧМ-2022, однако лондонский клуб решил не отпускать футболиста, несмотря на интерес со стороны МЮ и других клубов, сообщает The Athletic.

23-летний Пулишич известен по выступлениям за «Боруссию» (Дортмунд). С 2019 года он защищает цвета «Челси», за который провёл 119 матчей во всех турнирах, забил 25 мячей и отдал 19 результативных передач.

Контракт футболиста с английским клубом рассчитан до 2024 года.

Transfermarkt оценивает полузащитника в €42 млн.

Ранее депутат Госдумы Роман Терюшков высказался о возможном переходе полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».