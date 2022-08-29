Терюшков о Захаряне: ехать и выступать в Англию — предательство

Депутат Госдумы Роман Терюшков высказался о возможном переходе полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

«Ехать и выступать в Англию — предательство. Вы так не считаете? Странная позиция у вас. Овечкин? Безусловно, выступать в США, мягко говоря, сейчас не стоит», — сказал депутат в ток-шоу «Есть тема».

По информации СМИ, английский клуб готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн.

Действующий контракт 19-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2022/23 Захарян провёл за бело-голубых семь матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Ранее Славиша Йоканович высказался о возможном переходе Захаряна в «Челси».