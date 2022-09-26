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Гимнастка Крамаренко: турнир Кабаевой даже лучше чемпионата мира

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Российская гимнастка Лала Крамаренко поделилась впечатлениями от участия в турнире «Небесная грация», который организовала олимпийская чемпионка Алина Кабаева.
Гимнастка Крамаренко: турнир Кабаевой даже лучше чемпионата мира
  • Gettyimages.ru

«Хотела выступить достойно и не подвести Алину Кабаеву. Она придумала грандиозный турнир. Он даже лучше, чем чемпионат мира. Мой стиль сравнивают с Кабаевой? Хочется найти свой стиль, но учиться всегда буду у наших лучших спортсменок, беру от всех и делаю своё», — приводит слова Крамаренко Sport24.

Турнир прошёл в Москве в декабре 2021 года. В соревнованиях приняли участие 13 стран. Крамаренко стала победительницей турнира.

Ранее пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина стала второй в квалификации многоборья на Спартакиаде.

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