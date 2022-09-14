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Арина Аверина заняла второе место в квалификации многоборья на Спартакиаде

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Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина стала второй в квалификации многоборья на Спартакиаде.

По результатам четырёх упражнений первое место заняла Лала Крамаренко, она получила 161,20 балла. Результат Авериной – 155,75 балла. Дина Аверина стала четвёртой (153,00).

Финалы в групповом и индивидуальном многоборье пройдут 14 сентября.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила гимнастов из России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер высказалась о санкциях в отношении отечественных спортсменов.

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