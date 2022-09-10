Винер сохраняет надежду на то, что российские спортсмены выступят на Олимпиаде в Париже
«Турнир Спартакиады пройдёт и по нашим правилам, и по правилам FIG. Аверины будут выступать по правилам международной федерации. А вдруг каким-то образом Господь сделает, что мы будем выступать на Олимпиаде. Поэтому пока мы готовим такую программу», — цитирует тренера сборной России ТАСС.
Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила россиян и белорусов от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Турнир Спартакиады по художественной гимнастике пройдёт в Москве с 12 по 14 сентября.
Ранее старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что национальная команда Египта может провести сбор на подмосковной базе «Озеро Круглое».