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Винер сохраняет надежду на то, что российские спортсмены выступят на Олимпиаде в Париже

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер высказалась о санкциях в отношении отечественных спортсменов.

«Турнир Спартакиады пройдёт и по нашим правилам, и по правилам FIG. Аверины будут выступать по правилам международной федерации. А вдруг каким-то образом Господь сделает, что мы будем выступать на Олимпиаде. Поэтому пока мы готовим такую программу», — цитирует тренера сборной России ТАСС.

Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила россиян и белорусов от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Турнир Спартакиады по художественной гимнастике пройдёт в Москве с 12 по 14 сентября.

Ранее старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что национальная команда Египта может провести сбор на подмосковной базе «Озеро Круглое».



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