Горячкина обыграла Цзиньэр в восьмом туре этапа Гран-при ФИДЕ
- Legion-Media
Российская шахматистка играла белыми фигурами.
Россиянка Полина Шувалова обыграла соотечественницу Александру Костенюк белыми фигурами, а Екатерина Лагно белыми победила Элизабет Петц из Германии.
По итогам восьми туров Горячкина и Лагно делят первое место в турнирной таблице общего зачёта.
Турнир в Казахстане завершится 29 сентября. Две лучшие шахматистки серии по итогам четырёх этапов обеспечат себе участие в турнире претенденток ФИДЕ.
Ранее Горячкина победила Тань Чжунъи в пятом туре на этапе Гран-при ФИДЕ.