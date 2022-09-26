Горячкина обыграла Цзиньэр в восьмом туре этапа Гран-при ФИДЕ

Россиянка Александра Горячкина нанесла поражение Чжу Цзиньэр из Китая в партии восьмого тура первого этапа серии Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Астане.

Российская шахматистка играла белыми фигурами.

Россиянка Полина Шувалова обыграла соотечественницу Александру Костенюк белыми фигурами, а Екатерина Лагно белыми победила Элизабет Петц из Германии.

По итогам восьми туров Горячкина и Лагно делят первое место в турнирной таблице общего зачёта.

Турнир в Казахстане завершится 29 сентября. Две лучшие шахматистки серии по итогам четырёх этапов обеспечат себе участие в турнире претенденток ФИДЕ.

Ранее Горячкина победила Тань Чжунъи в пятом туре на этапе Гран-при ФИДЕ.